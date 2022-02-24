Псаки назвала примером "операции под чужим флагом" просьбу ЛНР и ДНР к РФ о военной помощи

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Белый дом считает примером "операции под чужим флагом" обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На регулярном брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки журналисты спросили, является ли это обращение якобы "сигналом того, что США ожидают начала более широкого вторжения" РФ на Украину. "Мы с самого начала говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали. <...> Это [их] пример. Это говорит о том, что они чувствуют себя под угрозой. Исходящей от кого? Украины, на которую Россия угрожает напасть?" - утверждала пресс-секретарь.

"Мы продолжим рассказывать о том, что мы считаем операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах", - сказала Псаки.

О самом обращении ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в документе говорится, что "в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию". При этом "в условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения, в том числе детей". "Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну в Донбассе", - процитировал Песков текст писем.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.