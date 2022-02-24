Глава Eurasia Group считает, что между Россией и Западом началась вторая холодная война

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Развитие событий вокруг Украины свидетельствует о том, что между Западом и Россией началась новая холодная война. Такое мнение выразил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС происходящее вокруг Украины.

С его точки зрения, решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, которое состоялось в понедельник, представляют собой резкое обострение Москвой в одностороннем порядке напряженности вокруг Украины. "Речь идет о масштабной односторонней эскалации", предпринятой после того, как руководство России неоднократно заявляло иностранным лидерам, что таких шагов делать не планируется, полагает политолог. При этом он утверждал, что эскалация "подкреплялась скоординированной кампанией дезинформации внутри страны и за рубежом". "В ответ [на шаги Москвы] Соединенные Штаты и Европа сохраняют прочную солидарность. Вторая холодная война с Россией началась", - считает Бреммер.

Отвечая позже на дополнительные вопросы о том, кто, на его взгляд, несет ответственность за возникновение такой ситуации, он признал, что "это долгая история". "Безусловно, Запад сделал более чем достаточно собственных ошибок - в плане как безразличия к обеспокоенностям России в сфере безопасности, так и неготовности принимать существенные меры в ответ на [шаги Москвы] в 2008 и 2014 годах", - уверен эксперт. "Однако более непосредственным образом способствовали [возникновению складывающегося положения] действия России последних месяцев. Они представляли собой ту самую спичку, которая разожгла огонь", - убежден Бреммер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

США и ряд их союзников ввели в понедельник и вторник новые санкции в отношении России в связи с ее решениями по Донбассу. Кроме того, Запад предупредил о готовности продолжать принимать различные дополнительные ограничительные меры против России в случае дальнейшего обострения обстановки на Украине и вокруг нее.