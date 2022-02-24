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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Кисида заявил, что Япония не собирается признавать независимость ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости этих республик является нарушением международного права, подчеркнул премьер-министр Японии

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не намеревается признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в четверг в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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"Признание Россией независимости этих республик является нарушением международного права, мы осуждаем [эти действия]. Япония не собирается признавать их независимость", - сказал Кисида. Он в очередной раз заявил, что Япония продолжит тесное сотрудничество со странами Группы семи и международным сообществом в отношении ситуации вокруг Украины, действуя в зависимости от ее дальнейшего развития.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что при принятии каких-либо решений Япония будет исходить из собственных национальных интересов. "С вниманием относясь к сотрудничеству с международным сообществом, для улучшения ситуации мы будем действовать, исходя из наших национальных интересов", - отметил Кисида, также выразив надежду на то, что единство международного сообщества по украинской проблеме будет способствовать тому, что Россия предпримет шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
ЯпонияРоссияКисида, ФумиоПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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