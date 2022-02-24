Блинкен заявил о возможности избежать крупного конфликта на Украине

"Я полагаю, что еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что в обратном случае "будут масштабные последствия, цена, которую России придется выплачивать очень долгое время".

О вторжении

Блинкен ответил утвердительно на вопрос о том, есть ли у него основания опасаться вторжения РФ на Украину этой ночью.

Ведущий задал госсекретарю вопрос о том, есть ли у него основания полагать, что вторжение российских сил на территорию Украины может произойти этой ночью. "Да. К сожалению, Россия привела свои войска в состояние полной готовности вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке. Похоже, что все готово к тому, чтобы Россия осуществила крупномасштабную агрессию против Украины", - утверждал Блинкен.