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Кризис на Украине
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Блинкен заявил о возможности избежать крупного конфликта на Украине

При этом госсекретарь подчеркнул, что Россия привела свои войска в состояние полной готовности вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Возможность избежать полномасштабного конфликта на Украине еще остается, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Я полагаю, что еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что в обратном случае "будут масштабные последствия, цена, которую России придется выплачивать очень долгое время".

О вторжении

Блинкен ответил утвердительно на вопрос о том, есть ли у него основания опасаться вторжения РФ на Украину этой ночью.

Ведущий задал госсекретарю вопрос о том, есть ли у него основания полагать, что вторжение российских сил на территорию Украины может произойти этой ночью. "Да. К сожалению, Россия привела свои войска в состояние полной готовности вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке. Похоже, что все готово к тому, чтобы Россия осуществила крупномасштабную агрессию против Украины", - утверждал Блинкен.

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УкраинаСШАКризис на УкраинеБлинкен, Энтони
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