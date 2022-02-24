Блинкен утверждает, что РФ будет "долго платить" за якобы возможную агрессию на Украине

Комментируя ситуацию на Украине, он сказал: "Мы не ждем, мы действуем. Мы действуем сообща [с союзниками и партнерами], мы действуем быстро, и мы делаем все возможное, чтобы сдержать его (президента РФ Владимира Путина)". "И, если это не удержит Путина от дальнейшей агрессии на Украине, будет очень быстрый и жесткий ответ. Это цена, которую Владимир Путин и Россия будут платить долгое, долгое время", - утверждал шеф американской дипломатии.

По его версии, в ситуации по Украине "дипломатия преуспела очень эффективно в объединении мира, Соединенных Штатов и Европы, в противостоянии российской агрессии". "В то же время мы ясно дали понять, что, если Россия продолжит эскалацию, если она начнет полномасштабное вторжение на Украину сверх того, что она уже делает, мы тоже пойдем на эскалацию. И я надеюсь, что эта информация все еще может действовать как сдерживающий фактор, но, если это не так, мы ясно дали понять, что Россия столкнется с масштабными последствиями своих действий - и она столкнется", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что США "потратили месяцы на создание вместе с союзниками и партнерами весьма значительных последствий для России". В пример он привел заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Блинкен утверждал, что Россия "рассчитывала [на трубопровод], как на дойную корову для продажи энергоносителей в Европу". Он указал, что у США и их союзников есть "дополнительные санкции, которые сделают для России очень трудным привлечение денег по всему миру для финансирования своих проектов". "Если это ("агрессия") пойдет дальше, то то, что мы предлагаем - беспрецедентные санкции - будет иметь серьезные последствия", - считает госсекретарь.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.