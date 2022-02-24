В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из минометов

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в четверг обстреляли Донецк и еще несколько населенных пунктов из минометов и других вооружений. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обстрела по городу было выпущено 10 мин. В представительстве заявили, что также были обстреляны населенные пункты Новолапса, Коминтерново и Петровское. Применялись 120-миллиметровые минометы, РПГ и СПГ, констатировали в республике.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.