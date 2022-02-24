Совбез ООН начал обсуждение ситуации вокруг Украины

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в среду вечером второй раз за неделю приступил к обсуждению ситуации вокруг Украины.

К проведению заседания Совбеза призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с обращением ДНР и ЛНР к России о военной помощи. Встреча началась в 21:30 по местному времени (05:30 мск), Россию на ней представляет постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Перед началом заседания, как было видно на кадрах трансляции заседания, Небензя общался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

ООН призывает Украину и Россию к диалогу - замгенсека ООН.

Гутерриш призвал Путина остановить солдат от атаки на Украину и дать миру шанс.