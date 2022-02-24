Регулятор США опубликовал уведомление о закрытии нескольких зон для полетов на юге России

ТАСС, 24 февраля. Авиаполеты ограничены в воздушном пространстве России в ряде зон на юге страны, следует из NOTAM, опубликованного на сайте Федерального авиационного управления США (ФАУ).

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

В уведомлении, датированном 22 февраля 2022 года, перечислены 19 зон с указанием эшелонов (высот), а также утверждается, что "в целях обеспечения безопасности для гражданской авиации" обслуживание полетов диспетчерами в данных сегментах приостановлено. Из извещения также следует, что оно действует до конца дня 18 мая 2022 года по времени Восточного побережья США.

Подтверждения этой информации в ростовском аэропорте Платов, который упоминается в информации на сайте ФАУ, ТАСС получить не удалось.

Между тем корреспондентка американского телеканала CNN во Львове в эфире заявила, что Россия якобы "закрывает крупные аэропорты вдоль границы с Украиной". Другая журналистка телеканала - Наташа Бертран - написала в Twitter, что Россия распространила уведомление о запрете на полеты гражданской авиации над "территорией, где российские силы собирались последние недели".