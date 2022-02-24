Колумбия отозвала своего посла в Никарагуа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Богота отзывает своего посла в Никарагуа после того, как президент этой центральноамериканской республики Даниэль Ортега назвал Колумбию "наркогосударством". Об этом заявил в среду колумбийский МИД.

"В связи с заявлениями Даниэля Ортеги, [президента] Никарагуа, направленными против колумбийского государства и всей страны, поручили послу Альфредо Ранхелю вручить ноту протеста, решительно осудив это новое оскорбление чести нашей нации, и попросили его немедленно вернуться [в Колумбию]", - говорится в публикации в Twitter дипведомства. Богота в свою очередь обвинила никарагуанские власти в нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.

По информации агентства EFE, в понедельник Ортега, выступая по гостелевидению, в очередной раз назвал Колумбию "наркогосударством", обвинив Боготу в расправах над лидерами социалистов.

Сандинист Ортега был в четвертый раз избран президентом Никарагуа в ноябре 2021 года. Его избрание не признали страны ЕС, США, а также ряд государств Латинской Америки.