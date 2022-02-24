Постпред США при ООН заявил, что Вашингтон продолжит отвечать на действия Москвы

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат отвечать на действия России совместно со своими союзниками и партнерами. Об этом заявила в среду постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

"Только что я поговорила с президентом [США Джо Байденом], и он попросил меня сообщить о том, что Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжат давать ответ на действия России с единой позиции с ясностью и убежденностью", - сказала она.

Соединенные Штаты призывают Россию вернуться за стол переговоров по ситуации вокруг Украины, "пока не слишком поздно", заявила Томас-Гринфилд.

"Мы находимся здесь по единственной причине: чтобы призвать Россию остановиться, вернуться к собственным границам, вернуть войска, танки и самолеты на их базы и отправить своих дипломатов за стол переговоров", - сказала американский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Отступите от края, пока не слишком поздно", - заявила, обращаясь к властям России, Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд заявила, что российские военные уже находятся на оккупированных, по мнению Вашингтона, территориях Украины.

"[Российские] солдаты уже дислоцированы на оккупированных территориях Украины", - утверждала она. По ее словам, за последние несколько часов США получили сигналы о том, что РФ якобы разместила в этом районе "сотни компьютеров", откуда осуществляет "вредоносные атаки".

Томас-Гринфилд также заявила, что в последние недели РФ называла прогнозы США о российском вторжении на Украину "истеричными" и "лживыми", а также назвала Россию "агрессором". В то же время она призвала Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.