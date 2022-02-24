ООН призывает Россию и Украину к диалогу

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину к диалогу, отмечает необходимость сделать все, чтобы сохранить мир. Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский призвал к продолжению дипломатических усилий. Отдельно президент [России Владимир] Путин также сказал о своей неизменной готовности к диалогу. Мы поощряем такие усилия даже в этот поздний час. <...> Соблюдение международного гуманитарного права и международного правозащитного права также имеет первостепенное значение", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"Мы не можем точно предсказать, что произойдет в ближайшие часы и дни на Украине. Очевидно лишь то, что эскалация будет стоить неприемлемо дорого в плане человеческих страданий и разрушений. Народ Украины хочет мира. И я уверена, что народ России хочет мира. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы мир восторжествовал", - сказала Ди Карло.