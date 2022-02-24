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Кризис на Украине
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Норвегия призывает Россию отозвать решение о военной операции и вернуть войска

Впереди ужасная перспектива большой войны в Европе, отметила постпред Норвегии при ООН Мона Юуль

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Норвегия призывает Россию отозвать решение о военной операции на Украине и вернуть войска. Об этом заявила в среду вечером постпред Норвегии при ООН Мона Юуль, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы сталкиваемся с ужасной перспективы большой войны в Европе. Норвегия решительно осуждает решение президента [России Владимира] Путина отправить российские войска в Донецкий и Луганский регионы, а также последние объявления о специальной операции, - сказала она. - <...> Это безответственно. Призываем Россию отозвать это решение и незамедлительно, полностью и без условий вывести все свои вооруженные силы с территории Украины

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УкраинаНорвегияКризис на Украине
Кризис на Украине
Представитель НАТО заявил Reuters, что российское вторжение на Украину началось
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