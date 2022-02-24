Норвегия призывает Россию отозвать решение о военной операции и вернуть войска

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Норвегия призывает Россию отозвать решение о военной операции на Украине и вернуть войска. Об этом заявила в среду вечером постпред Норвегии при ООН Мона Юуль, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы сталкиваемся с ужасной перспективы большой войны в Европе. Норвегия решительно осуждает решение президента [России Владимира] Путина отправить российские войска в Донецкий и Луганский регионы, а также последние объявления о специальной операции, - сказала она. - <...> Это безответственно. Призываем Россию отозвать это решение и незамедлительно, полностью и без условий вывести все свои вооруженные силы с территории Украины