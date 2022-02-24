Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины, говорится в заявлении президента США.

"Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - заявил американский лидер.

Байден заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.

Байден заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.

США будут координировать свои действия по РФ с союзниками по НАТО для обеспечения единого ответа, сдерживающего агрессию против альянса - Байден.