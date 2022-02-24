{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Столтенберг утверждает, что Россия совершила "безрассудное нападение" на Украину

Столтенберг утверждает, что Россия совершила "безрассудное нападение" на Украину.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
СМИ: Зеленский созывает Совбез Украины
Читать полностью