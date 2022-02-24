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Кризис на Украине

Кулеба заявил в Twitter, что Украина будет защищаться и победит

Кулеба заявил в Twitter, что Украина будет защищаться и победит.

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Теги
УкраинаКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
СМИ: Зеленский созывает Совбез Украины
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