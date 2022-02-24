Постпред ФРГ заявил, что военная операция России нарушает принципы Устава ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе выступила в среду с утверждением, что специальная военная операция России нарушает основные принципы Устава ООН.

"Этой неспоровоцированной военной операцией Россия нарушает основные принципы Устава ООН", - утверждала она в среду на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины.

Ленденртсе добавила, что Германия "призывает Россию прекратить военные действия против Украины и отвести войска".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".