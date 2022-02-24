Зеленский: Украина вводит военное положение на всей территории страны

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы вводим военное положение на всей территории страны", - сказал глава государства в видео, размещенном в своем Telegram-канале.

Российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил Зеленский.

"Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы", - сказал глава государства в видео, размещенном в его телеграм-канале.

Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Зеленский сообщил, что провел в четверг телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом, США уже начали группировать международную поддержку [Украины]", - заявил Зеленский.