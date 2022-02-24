Украина призвала Турцию оказать поддержку "в трудное время"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство Украины в Турции выступило в четверг с призывом к Анкаре оказать поддержку Киеву "в это трудное время".

"Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города, - утверждается в сообщении дипмиссии в "Твиттере". - Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".