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Военная операция на Украине

Джонсон заявил, что провел разговор с Зеленским

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России, начавшей в четверг специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса. Он также добавил, что обсудил дальнейшие шаги с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я в шоке из-за ужасных событий на Украине, и я поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Начав это ничем не вызванное нападение на Украину, президент [России Владимир] Путин выбрал путь кровопролития и разрушения. Великобритания и наши партнеры ответят решительно", - написал Джонсон в Twitter.

Британский премьер утверждает, что Россия выбрала путь кровопролития, осуществив "неспровоцированное нападение на Украину". Британский премьер пообещал дать решительный ответ на происходящее на Украине.

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Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
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