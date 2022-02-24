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Военная операция на Украине

Правительство Британии пообещало "серьезные издержки" России из-за вторжения на Украину

Детали не приводятся

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Британское правительство предупредило, что вторжение на Украину принесет России серьезные издержки.

"Мы тесно работаем с нашими союзниками, чтобы в срочном порядке проверить сообщения о дальнейшем российском вторжении на Украину", - приводит слова официального представителя правительства агентство PA.

"Любое такое действие было бы огромной стратегической ошибкой и привело бы к серьезным издержкам", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".

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