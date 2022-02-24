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Военная операция на Украине

СМИ: в Киеве от взрыва на улице Васильковской, 3 повреждены дома

В Киеве от взрыва на улице Васильковской, 3 повреждены жилые здания и торговые площадки - издание.

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Военная операция на Украине
В Донецке доносятся взрывы с северной окраины
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