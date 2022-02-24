Басурин заявил, что силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с утра в четверг наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.