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Военная операция на Украине

Трамп назвал печальным событием для мира начало военной операции РФ на Украине

В минувший вторник республиканец заявил, что Россия поступила гениально, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "печальным событием" для всего мира проведение РФ специальной военной операции на Украине. Такую оценку он изложил, выступая в четверг в эфире телеканала Fox News.

"Этого не должно было никогда произойти. Этого не произошло бы при моей администрации", - утверждал он.

"Это очень печальное событие для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты", - констатировал Трамп. В минувший вторник республиканец заявил, что Россия поступила гениально, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".

Теги
СШАТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
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