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Военная операция на Украине

Журналист NBC утверждает, что российские войска высадились в Одессе

Об этом он сообщил со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Журналист телеканала NBC Мэтт Брэдли со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко в четверг выступил с утверждением, что российские войска высадились в Одессе на юго-западе Украины.

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"По словам <...> Геращенко, советника МВД Украины, [российские] войска высадились в Одессе и пересекают границу в Харькове", - утверждается в публикации журналиста в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".

Минобороны РФ позже сообщило, что ВС России не наносят удары по городам Украины. Там добавили, что украинская военная инфраструктура уничтожается высокоточными средствами.

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