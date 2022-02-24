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Военная операция на Украине

Шольц назвал действия России "вопиющим нарушением международного права"

Канцлер ФРГ заявил, что их ничем нельзя оправдать

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, "ничем нельзя оправдать".

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права", - утверждал глава правительства ФРГ. "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил он. "Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия", - отметил Шольц.

По его словам, Германия "самым решительным образом" осуждает действия Москвы.

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, выразил солидарность с Украиной. 

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Военная операция на Украине
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