Шольц назвал действия России "вопиющим нарушением международного права"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, "ничем нельзя оправдать".

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права", - утверждал глава правительства ФРГ. "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил он. "Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия", - отметил Шольц.

По его словам, Германия "самым решительным образом" осуждает действия Москвы.

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, выразил солидарность с Украиной.