Басурин призвал украинских военных сложить оружие и этим сохранить себе жизнь

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие.

"Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", - сказал он в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.