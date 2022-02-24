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Военная операция на Украине
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Премьер Эстонии просит провести консультации НАТО по вопросу укрепления защиты

Кая Каллас заявила, что "широкомасштабная военная агрессия России представляет опасность для всего мира"

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас попросила в четверг после событий на Украине провести консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран - членов альянса.

"Широкомасштабная военная агрессия России представляет опасность для всего мира и всех государств НАТО, поэтому необходимо инициировать консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран - членов альянса, чтобы принять дополнительные меры для укрепления безопасности стран - членов НАТО, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. - Самый весомый ответ на широкомасштабную российскую агрессию - это единство. Я подтверждаю всем жителям Эстонии, что прямой военной угрозы для безопасности Эстонии нет и ситуация в Эстонии и на нашей внешней границе спокойная. Правительство готовилось к этому кризису, мы постоянно следим за ситуацией и обеспечим людям чувство безопасности".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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ЭстонияВоенная операция на Украине
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