Финский президент назвал операцию РФ на Украине атакой против порядка безопасности Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал проведение операции России на Украине атакой на порядок безопасности в Европе. Об этом он написал в четверг в Twitter .

"Я резко осуждаю начатые Россией на Украине военные действия. Действия России направлены на Украину, но одновременно это атака против всего порядка безопасности Европы. Мы испытываем глубокое сочувствие по отношению к Украине и ищем способы увеличить нашу поддержку для нее", - написал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.