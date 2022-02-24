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Военная операция на Украине

Финский президент назвал операцию РФ на Украине атакой против порядка безопасности Европы

Саули Ниинистё резко осудил военные действия

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал проведение операции России на Украине атакой на порядок безопасности в Европе. Об этом он написал в четверг в Twitter.

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"Я резко осуждаю начатые Россией на Украине военные действия. Действия России направлены на Украину, но одновременно это атака против всего порядка безопасности Европы. Мы испытываем глубокое сочувствие по отношению к Украине и ищем способы увеличить нашу поддержку для нее", - написал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги
Ниинистё, СаулиУкраинаФинляндияВоенная операция на Украине
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