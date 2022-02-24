Генштаб Украины сообщил о ракетно-бомбовых ударах по аэродромам и подразделениям

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в четверг с 05:00 (06:00 мск) Вооруженные силы Российской Федерации ведут интенсивные удары по украинским военным объектам и аэродромам.

"Нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украина", - говорится в сообщении на странице Генштаба в "Фейсбуке".

В сообщении утверждается, что Воздушные силы Украины отражают нападение. "Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности", - добавили в Генштабе Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".