Премьер Японии созвал Совбез из-за операции России на Украине

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Для проведения срочного заседания национального Совбеза парламент Японии был вынужден приостановить заседание в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, в котором участвовал весь кабмин Кисиды в полном составе. Сообщается также, что при канцелярии премьер-министра начала кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с ситуацией на Украине. Ранее Кисида также подчеркнул, что дальнейшие действия Японии будут координироваться со странами G7 и международным сообществом.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.