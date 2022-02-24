ЛНР начала операцию по освобождению временно оккупированных территорий республики

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) начала в четверг операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий, огонь ведется только по только по военным объектам, местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики. Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - заявил он в видеообращении.

ЛНР призывает украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.

"Я обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы их руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве", - сказал Филипоненко.