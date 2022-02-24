МАГАТЭ не видит доказательств программы создания ядерного оружия на Украине

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит никаких доказательств того, что на Украине имеется возможная программа создания ядерного оружия. Об этом в четверг заявил представитель МАГАТЭ немецкой газете Tagesspiegel.

"Наше агентство не нашло доказательств того, что ядерный материал, который, согласно заявлениям, имеется на Украине, был перенаправлен с мирного использования атомной энергии", - отметил представитель организации.