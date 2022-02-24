Премьер Латвии созвал экстренное заседание правительства из-за Украины

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал в четверг внеочередное заседание правительства для обсуждения ситуации на Украине. Как сообщило агентство LETA со ссылкой на канцелярию премьера, заседание пройдет в 12:00 (11:00 мск).

Как заявил в четверг Кариньш в эфире Латвийского телевидения, на заседании правительства придется "задействовать" все планы по приему беженцев из Украины. Премьер считает, что вопрос уже не в том, будут ли беженцы, а в том, когда они будут.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.