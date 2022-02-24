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Военная операция на Украине
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МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с событиями на Украине

"Россия нарушает элементарные правила международного порядка", заявила министр иностранных дел Анналена Бербок

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Германии созвал кризисный штаб из-за событий на Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров. Об этом сообщило ведомство в четверг.

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"Нападением на Украину Россия нарушает элементарные правила международного порядка, - указала она. - Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Мы солидарны с Украиной".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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