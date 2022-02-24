{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Введение военного положения на Украине
Обновлено 

Верховная рада ввела военное положение на Украине

Депутаты украинского парламента остаются в Киеве и продолжают работу
Здание Верховной рады Украины Андрей Ратмиров/ТАСС
Описание
Здание Верховной рады Украины
© Андрей Ратмиров/ТАСС

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украине. За данное решение в четверг проголосовали 300 депутатов.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины", - сообщила депутат парламента от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Рада".

По ее словам, "депутаты остаются в Киеве и продолжают работу". "Мы все остаемся на рабочих местах", - отметила депутат.

Военное положение - особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии. На период действия военного положения органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации. В то же время могут ограничиваться многие права и свободы граждан.

Теги
УкраинаВведение военного положения на Украине
Военная операция на Украине
В подконтрольной Киеву части Луганской области началась эвакуация жителей
Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал владельцев автомобилей двигаться в сторону города Днепр
Читать полностью