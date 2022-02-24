Верховная рада ввела военное положение на Украине

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украине. За данное решение в четверг проголосовали 300 депутатов.

"Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины", - сообщила депутат парламента от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Рада".

По ее словам, "депутаты остаются в Киеве и продолжают работу". "Мы все остаемся на рабочих местах", - отметила депутат.

Военное положение - особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии. На период действия военного положения органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации. В то же время могут ограничиваться многие права и свободы граждан.