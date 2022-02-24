В подконтрольной Киеву части Луганской области началась эвакуация жителей

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуация жителей объявлена в подконтрольной Украине части Луганской области. Об этом в четверг сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня 24 февраля 2022 года объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50", - написал он на странице в Facebook. Он призвал владельцев автомобилей двигаться в сторону города Днепр. Те, кто не имеет возможность эвакуироваться самостоятельно, будут вывезены с железнодорожных станций Лисичанск, Рубежное и Сватово, уточнил Гайдай.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.