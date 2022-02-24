МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает оперативное совещание с военными.
"Лукашенко оперативно собирает совещание с военными", - сообщает агентство БелТА в четверг.
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Как ожидается, встреча во Дворце Независимости начнется через час.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Рано утром в четверг Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.