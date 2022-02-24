Латвийский регулятор запретил ретрансляцию в стране каналов "Россия" и "Россия-24"

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию телеканалов "Россия" и "Россия-24". Об этом председатель совета Иварс Аболиньш заявил в четверг.

Как сказал он в эфире Латвийского телевидения, ретрансляция канала "Россия" запрещена на пять лет, канала "Россия-24" - на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала "ТВ Центр". По словам Аболиньша, это решение, которое было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности, вступает в силу с четверга.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.