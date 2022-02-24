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Макрон заявил, что Франция действует со своими партнерами, чтобы остановить войну

Макрон заявил, что Франция действует со своими партнерами, чтобы остановить войну.

Военная операция на Украине
Латвийский регулятор запретил ретрансляцию в стране каналов "Россия" и "Россия-24"
Ретрансляция каналов запрещена на пять и четыре года соответственно
Латвийский регулятор запретил ретрансляцию в стране каналов "Россия" и "Россия-24"
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