Южная Корея присоединится к антироссийским санкциям в случае полномасштабной войны

СЕУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Республика Корея присоединится к международным санкциям в отношении России в случае начала полномасштабного военного конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг среди журналистов сообщении южнокорейского МИД.

"У правительства не будет иного выхода, кроме как присоединиться к санкциям в отношении России, включая контроль экспортных поставок", в случае полномасштабного военного конфликта на Украине, отмечает внешнеполитическое ведомство.

Днем ранее представитель администрации южнокорейского президента заявил в Сеуле, что Республика Корея не рассматривает возможность оказания военной помощи Украине или отправки своих военных в этот регион.

Указав, что США в настоящее время ведут консультации со своими союзниками относительно возможных антироссийских санкций, чиновник отметил, что Сеул "рассматривает различные варианты действий, исходя из дальнейшего развития ситуации и из того, какое влияние она окажет на Южную Корею". Отвечая на вопрос о том, получил ли Сеул запрос от США о присоединении к санкциям против России, представитель Голубого дома сказал, что стороны обсуждали этот вопрос. "Ведущие страны Запада выражают свою готовность присоединиться к антироссийским санкциям. Наш ответ будет зависеть от того, как далеко зайдет конфликт, в каком направлении он будет развиваться и как другие страны будут на него реагировать", - подчеркнул он, добавив, что "военная поддержка [Украины] не входит в планы" южнокорейского правительства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.