Австралия объявила о санкциях против 25 россиян в связи с военной операцией в Донбассе

СИДНЕЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг анонсировал второй пакет антироссийских санкций в ответ на действия России, начавшей в четверг специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса. Он также добавил, что его правительство все равно продолжит призывать РФ сесть за стол переговоров.

"Мы переходим ко второму этапу финансовых санкций в отношении России, и исполняющий обязанности министра финансов Саймон Бермингем уже завершил составление расширенного списка физических лиц, в отношении которых они будут объявлены. В него войдут командующие армиями, заместители министра обороны и российские наемники, которые несут ответственность за неспровоцированную агрессию в адрес Украины, а также четыре организации, занимающиеся разработкой и продажей военных технологий и оружия", - заявил Моррисон в ходе пресс-конференции в Сиднее, отметив, что в подготовленный список входят 25 граждан РФ.

Кроме того, премьер-министр отметил, что его правительство "разрабатывает еще один пакет санкций, которые будут направлены против членов российского парламента". "Эти санкции будут касаться примерно 300 парламентариев, которые участвовали в подготовке и организации вторжения на территорию Украины", - указал он.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.