В ЛНР сообщили, что Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль республики

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Населенные пункты Счастье и Станица - Луганская перешли под контроль сил Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"Счастье и Станица - Луганская под контролем ЛНР", - написал он в своем телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.