Власти Кишинева подготовили план приема беженцев с Украины

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Кишинева подготовили план приема беженцев, которые могут начать прибывать с Украины. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"Кишинев составил план на случай, если большому количеству людей понадобится убежище. Мы поговорили со всеми специалистами и предприняли необходимые шаги. Проживание, питание, социальная и медицинская помощь, мобилизация персонала и волонтеров для оказания помощи", - написал мэр в Telegram-канале.

В четверг утром на пограничном переходе между пунктами пропуска "Маяки" и "Паланка", который обслуживает одесское направление, скопились очереди автомобилей с украинской стороны. Об этом свидетельствуют работающие в онлайн-режиме камеры наблюдения Пограничной полиции Молдавии. На других пунктах такого скопления не наблюдается.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.