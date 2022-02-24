Япония рассмотрит вопрос о санкциях в ответ на военную операцию РФ на Украине

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в сотрудничестве с международным сообществом принять меры в ответ на военную операцию РФ на Украине, в том числе это касается рассмотрения вопроса о новых санкциях. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
"В сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с США мы намерены быстро принять меры, включая рассмотрение (вопроса о) санкциях", - сказал он. Мацуно также призвал Россию вернуться к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.