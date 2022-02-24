Япония рассмотрит вопрос о санкциях в ответ на военную операцию РФ на Украине

Алиев заявил, что Азербайджан нацелен на статус наблюдателя в ШОС

По словам азербайджанского президента, в ходе его контактов с руководством стран - членов ШОС, в том числе России, говорилось о том, что нет причин для неизменения статуса

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