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Военная операция на Украине
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Япония рассмотрит вопрос о санкциях в ответ на военную операцию РФ на Украине

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в сотрудничестве с международным сообществом принять меры в ответ на военную операцию РФ на Украине, в том числе это касается рассмотрения вопроса о новых санкциях. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"В сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с США мы намерены быстро принять меры, включая рассмотрение (вопроса о) санкциях", - сказал он. Мацуно также призвал Россию вернуться к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

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ЯпонияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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