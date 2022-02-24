Президент Австрии предостерег Россию об ухудшении отношений с Европой на десятилетия

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Отказ России прекратить военную операцию против Украины угрожает на десятилетия изменить отношение Европы к российскому соседу. С таким заявлением выступил в четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Ван дер Беллен осудил действия России на Украине.

"Президент Путин должен немедленно остановить нападение и вернуться к переговорам. Если нет, то использование военной силы на европейском континенте изменит отношения к российскому соседу на десятилетия", - написал Ван дер Беллен в Twitter.

По словам австрийского президента, сейчас необходимо сделать все для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты людей. Он также призвал проложить путь к столу переговоров для достижения мира. Австрия в качестве нейтрального государства сделает все возможное для достижения мира, подчеркнул он.

"Наши мысли и солидарность сейчас с людьми на Украине", - резюмировал он.