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Басурин: часть военных Украины обратилась к властям ДНР с просьбой о гуманитарном коридоре

Часть украинских военных обратилась к властям ДНР с просьбой о гуманитарном коридоре - Басурин.

Алиев заявил, что Азербайджан нацелен на статус наблюдателя в ШОС
По словам азербайджанского президента, в ходе его контактов с руководством стран - членов ШОС, в том числе России, говорилось о том, что нет причин для неизменения статуса
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