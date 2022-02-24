Пушилин заявил, что СБУ планирует взорвать два предприятия в Мариуполе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что, по имеющейся информации, Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе.

"К нам, к сожалению, поступила информация о том, что Служба безопасности Украины запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе - завод Ильича (Металлургический комбинат имени Ильича - прим. ТАСС) и "Азовсталь", - заявил Пушилин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары. Огневые точки противника подавляются, штаб ООС (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", - заявил он. Как добавил глава республики, "наши города, города ДНР, в самое ближайшее время будут освобождены".

Пушилин также подчеркнул, что жителям Донецкой Народной Республики опасаться нечего. По его словам, Вооруженные силы ДНР сделают все возможное, чтобы была обеспечена безопасность.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.