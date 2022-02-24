Глава Минобороны ФРГ заявила, что для диалога по Украине "никогда не поздно"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила в поддержке союзников по НАТО на восточном фланге альянса, назвав действия России на Украине "грубым нарушением международного права", которое "ни с чем не сравнить в новой истории".

"Я призываю президента Путина: отведите немедленно свои войска обратно. Мы предложили России переговоры, а он отверг их", - утверждала министр в четверг в "Инстаграме". "И все же для диалога никогда не поздно. Москва, однако, не должна заблуждаться: НАТО и ЕС сплочены и готовы стоять друг за друга. Это особенно касается сейчас наших союзников на восточном фланге альянса, которые могут полностью положиться на нас", - заявила она.

"Украина была и остается суверенным и свободным государством. Международное право не подлежит переговорам. России придется смириться с беспрецедентными и очень-очень жесткими санкциями", - утверждала Ламбрехт.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.