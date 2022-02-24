Украинский Су-27 в сопровождении самолетов ВВС Румынии приземлился в румынском Бакэу

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинский военный самолет Су-27 вошел в румынское воздушное пространство и в сопровождении двух истребителей ВВС Румынии совершил в четверг посадку в городе Бакэу на востоке страны. Об этом сообщило Минобороны Румынии, не уточнив причин инцидента и мотивов пилота.

"В четверг 24 февраля два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции под командованием НАТО, поднялись в воздух около 06:15 (07:15 мск) для прояснения ситуации в связи с неразрешенным полетом на севере Румынии самолета, приближавшегося к национальному воздушному пространству", - указывается в сообщении.

Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, вошел в румынское воздушное пространство и сопровождался для немедленной посадки на авиабазе в Бакэу в 07:05 (08:05 мск), отмечает Минобороны. "После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях правовые меры", - уточнило ведомство.

Минобороны сообщает также, что "были активированы военные командные пункты с полномочиями в области мониторинга ситуации и координации сил и средств, предназначенных для конкретных ситуаций, которые могут возникнуть".