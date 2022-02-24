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Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности Франции

Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности Франции - ТВ.

Военная операция на Украине
Болгария заявила о готовности к эвакуации около 4 тыс. своих граждан из Украины
Премьер-министр Кирил Петков уточнил, что эвакуация будет осуществляться сухопутным транспортом, а в стране готовится база для их размещения
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